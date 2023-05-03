Аксенов: в Крыму планируют собрать 20 тысяч тонн риса

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2023 году крымские аграрии планируют собрать 20 тысяч тонн риса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Благодаря возобновлению подачи днепровской воды в Крыму возрождается рисоводство. Так, в прошлом году рисоводами с площади 712 гектар получено около 6 тысяч тонн риса, – рассказал он.

Средняя урожайность составила 84,3 центнера с гектара. Аксенов добавил, что сорт «Патриот» дал урожай более 90 центнеров с гектара. Глава Крыма подчеркнул, что это намного больше, чем в других российских регионах.

Выращивать рис в 2023 году будут в четырех районах: Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском. На сегодняшний день утверждены заявки 13 рисоводческих предприятий.

– Плановая площадь сева - около 3 тысяч гектар, объем водоподачи – почти 145 миллионов кубометров. Наши аграрии планируют собрать 20 тысяч тонн риса, – заключил Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что вода из Северо-Крымского канала в этом сезоне вновь станет платной для крымских аграриев, однако ее стоимость будет ниже средней по Южному федеральному округу. В Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым озвучили тарифы на воду из Северо-Крымского канала для местных фермеров.