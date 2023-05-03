За неделю крымчане перевели мошенникам более 12 млн рублей

За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 70 крымчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 24 по 30 апреля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 12 млн рублей. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

– В полицию Крыма обратились 70 человек с заявлениями о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на 12 миллионов 375 тысяч рублей, – пишет издание.

Так, 37 человек попались на уловки телефонных мошенников, сделав их богаче на почти 7,5 млн рублей. 24 факта мошенничества связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, общий ущерб – более 2,5 млн рублей. Девять крымчан скачали подозрительное приложение или перешли по подозрительной ссылке и лишились в общей сложности 2 млн 374 тыс. рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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