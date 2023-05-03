В Керчи виден дым от пожара на нефтебазе в Тамани

Дым от пожара на нефтезабе Тамани виден из Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Дым от пожара на нефтебазе на Кубани видно из Керчи. Он высоко поднимается над Таманью и виден со стороны Керченского пролива.

Напомним, в Краснодарском крае продолжают ликвидировать пожар на нефтехранилище. Около 4 часов утра в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, чтобы локализовать возгорание сотрудники МЧС использовали пенную атаку. На борьбу с огнем были брошены 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Ему присвоили высший ранг сложности. В компании УпрДор «Тамань» КП-Крым ранее сообщили, что из-за ЧП на другом берегу пролива пробок на Крымском мосту удалось избежать.

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