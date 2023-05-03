В Симферополе до конца года заменят около 17 км трубопроводов

Фото: ГУП РК «Вода Крыма».

В Симферополе продолжаются работы по замене магистральных водоводов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, до конца 2023 года планируется уложить около 17 км новых труб.

– К концу 2023 года планируется заменить около 17 км сетей, что снизит потери ещё на 11 тысяч кубометров в сутки, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021-2022 годах выполнены работы на 14 объектах, проложено 30 км новых трубопроводов, что позволило снизить потери воды в Симферополе на 17 тысяч кубометров в сутки. С начала текущего года введены в эксплуатацию два объекта: завершен капремонт водопроводной сети на улицах 51-й Армии и Беспалова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50