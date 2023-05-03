В Симферополе в День Победы перекроют участок улицы Павленко

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе 9 мая с 06:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке улицы Павленко от улицы Александра Невского до парка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы.

– На указанном участке будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора, – добавили в мэрии.

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