Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 16:13

Капремонт улиц Кавказской, Караимской и Пролетарской в Симферополе завершится в третьем квартале 2023 года

В настоящее время работы ведутся ускоренными темпами
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/nnlukashenko

Фото: t.me/nnlukashenko

Капитальный ремонт на улицах Кавказской, Караимской и Пролетарской в Симферополе ориентировочно завершится в третьем квартале текущего года, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Из-за дождей подрядчик вынуждено уходил во временный простой. В настоящее время работы ведутся ускоренными темпами. Ориентировочное завершение работ конец третьего квартала текущего года, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, смежные центральные улицы Караимскую, Кавказскую и Пролетарскую закрыли на ремонт летом прошлого года. Сообщалось, что будут проведены работы по замене коммуникаций, прокладке новой ливневки и укладке существующих кабелей в специальные кабельные каналы, чтобы избавить исторические памятники крымской столицы от паутины черных линий передачи. В финале проезжую часть оденут в новый асфальт и отремонтируют тротуары.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50