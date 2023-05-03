Капремонт улиц Кавказской, Караимской и Пролетарской в Симферополе завершится в третьем квартале 2023 года

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Капитальный ремонт на улицах Кавказской, Караимской и Пролетарской в Симферополе ориентировочно завершится в третьем квартале текущего года, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Из-за дождей подрядчик вынуждено уходил во временный простой. В настоящее время работы ведутся ускоренными темпами. Ориентировочное завершение работ конец третьего квартала текущего года, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, смежные центральные улицы Караимскую, Кавказскую и Пролетарскую закрыли на ремонт летом прошлого года. Сообщалось, что будут проведены работы по замене коммуникаций, прокладке новой ливневки и укладке существующих кабелей в специальные кабельные каналы, чтобы избавить исторические памятники крымской столицы от паутины черных линий передачи. В финале проезжую часть оденут в новый асфальт и отремонтируют тротуары.

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