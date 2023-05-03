В Крыму до конца года появится не менее 225 новых остановочных павильонов

Работы включают обустройство заездного кармана, установку бордюрного камня, укладку асфальтобетонного покрытия и непосредственно установку остановочного павильона. Фото: Минтранс РК

В Республике Крым до конца текущего года появится не менее 225 новых остановочных павильонов, сообщили в пресс-службе Минтранса РК. С начала года установлено уже 70 павильонов единого типа.

– Работы включают обустройство заездного кармана, установку бордюрного камня, укладку асфальтобетонного покрытия и непосредственно установку остановочного павильона, – говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе в 2023 году установят 23 новых остановочных павильона. Часть из них будет оборудована «умными» модулями.

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