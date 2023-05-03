В Симферопольском районе водитель KIA сбил 13-летнего велосипедиста

Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 3 мая, в селе Родниковое Симферопольского района 13-летний велосипедист оказался под колесами иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 18:00 на улице Крымской.

Фото: МВД по Республике Крым

– По предварительным данным, 13-летний велосипедист, двигаясь со второстепенной дороги в сторону главной, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки KIA, который осуществлял движение по главной дороге, – сообщили в МВД.

Мальчик получил телесные повреждения, его отвезли в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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