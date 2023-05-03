«Гранд Сервис Экспресс»: поезда из Москвы в Феодосию начнут курсировать 26 мая

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

26 мая начнут курсировать прямые поезда между Москвой и Феодосией. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

– Два поезда – одноэтажный №161/162 и двухэтажный 163/164 – будут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между этими городами, – говорится в сообщении.

Из столицы поезда будут уходить в 14:50, прибытие в Феодосию – на следующий день в 18:05. Отправление из Феодосии – в 22:00, прибытие в Москву – через день в 04:00.

Одноэтажный поезд будет ходить два раза в три дня, трехэтажный – раз в три дня. Маршрут поездов пролегает через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму будет несколько остановок: Керчь Южная – Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка. Поезда будут курсировать до конца сентября.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что планирует в период с 28 апреля по 9 мая 2023 года перевезти порядка 200 тысяч пассажиров – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для повышения транспортной доступности полуострова в этом году на месяц раньше запустили большую часть сезонных поездов.

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