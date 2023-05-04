В Крыму ищут 67-летнего жителя Севастополя

Алексей Саврицкий. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил о исчезновении Саврицкого Алексея Михайловича, 67-летнего жителя города Севастополь.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Мужчина пропал 20 апреля 2023 года, и его местонахождение до сих пор неизвестно, отметили в отряде.

Алексей Саврицкий ростом 180 см, нормального телосложения, седые волосы и серые глаза.

Пропавший был одет в синюю куртку и джинсы, а также белые кроссовки.

Если у вас есть информация о его пребывании, просьба позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напоминаем, что также идут поиски 45-летнего жителя Щелкино Андрея Лащинина, пропавшего 29 апреля 2023.

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