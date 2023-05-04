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НовостиОбщество4 мая 2023 5:05

Симферополь и Евпатория на две недели останутся без горячей воды

Это время потребуется на приведение сетей в надлежащее техническое состояние
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщил гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Селиванов.

– Горячей воды в Симферополе и Евпатории не будет около двух недель, – сказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».

Селиванов пояснил, что это время потребуется на приведение сетей в надлежащее техническое состояние. Гендиректор добавил, что сроки остановки объектов уже проработаны с муниципалитетами. Подробно с графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 4 мая в отдельных районах Симферополя отключат электричество. Свет на несколько часов исчезнет на 9 улицах и в микрорайоне Давыдовка.