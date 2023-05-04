В Симферополе быстро заканчиваются свободные места в первых классах

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В первых классах симферопольских школ быстро заканчиваются свободные места. Об этом сообщила начальник отдела общего образования администрации Наталья Матюхина.

– Из-за того, что очень большое количество детей, рекомендую родителям подать документы в ту школу, которая по прописке, иначе потом может не хватить мест, – сказала чиновница в эфире радио «Спутник в Крыму».

Матюхина добавила, что до 30 июня документы принимаются только по месту регистрации. По ее словам, с 5 июля и до 5 сентября можно будет подавать остальные заявления на свободные места.

– Но свободные места очень быстро заканчиваются. Если это большой новый микрорайон с многоэтажками, то закончиться места могут уже и в июне, – подчеркнула начальник отдела.

Матюхина также отметила, что набор первоклассников в крымской столице идет в штатном режиме.