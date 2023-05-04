Южный берег Крыма на полчаса остался без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 4 мая, Южный берег Крыма на полчаса остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В 6.32 без света остались жители ЮБК и села Доброе Симферопольского района. Причиной случившегося стало технологическое нарушение на линии.

– Отключенная нагрузка составила 65 МВт, – говорится в сообщении.

Электроснабжение ЮБК удалось восстановить в 7.02. Свет в Добром появился ровно в восемь утра.

Напомним, 4 мая в отдельных районах Симферополя отключат электричество. Свет на несколько часов исчезнет на 9 улицах и в микрорайоне Давыдовка.