Супруги из Ростова, которых обвиняют в жестоком убийстве 8-месячной дочери, отрицают вину

В гибели малышки подозревают ее родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце апреля 2023 года россиян поразило жуткое убийство восьмимесячной малышки, которое произошло в Ростове-на-Дону. В одной из городских многоэтажек правоохранители нашли в холодильнике останки девочки. По данным правоохранительных органов, кроху расчленили сами родители, а потом вызвали полицию и заявили, что их ребенок пропал.

Тем не менее, 23-летняя Наталья и ее 33-летний муж Иван (имена изменены, - прим. Ред.) утверждают, что они не причастны к смерти дочери. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил осведомленный источник, знакомый со следствием.

- Оба твердят только одно: дочь не убивали. 33-летний мужчина заявляет, что не знает, как останки дочери оказались в холодильнике, - цитирует издание собеседника.

Мать погибшей малышки Наталья при этом изначально обмолвилась следователям, что тело ребенка они все-таки расчленили - чтобы избавиться от улик. Но потом женщина изменила свои показания.

Стоит отметить, что в отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Следователи устанавливают все детали произошедшего. В прокуратуре Ростовской области отметили, что расследование дела находится на контроле.