Инфраструктуру для запуска электричек из Херсонской области в Крым подготовят к 15 мая

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Инфраструктуру для запуска электричек из Херсонской области в Крым планируют подготовить к 15 мая. Об этом сообщил председатель областного правительства области Андрей Алексеенко.

– Мы планируем, что 15 мая инфраструктура будет готова для запуска транспортного сообщения электричками Геническ – Джанкой, – цитирует чиновника агентство ТАСС.

По его словам, подвижной состав и железнодорожная инфраструктура уже в целом готовы. Однако вокзалы нуждаются в дооснащении. Речь, в частности, идет об организации системы безопасности.

Алексеенко подчеркнул, что у жителей Херсонской области имеется большой запрос на открытие железнодорожного сообщения с Крымом. Благодаря электричкам люди смогут сразу пересаживаться на поезда дальнего следования в Джанкое.