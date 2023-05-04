Развожаев предупредил о съемках с дымовыми и звуковыми эффектами

Фото: фотобанк КП

В четверг, 4 мая, в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы, в ходе которых будут использоваться дымовые и звуковые эффекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, съемки социальной рекламы стартовали в 11 утра в районе улицы Генерала Жидилова. Этим занимаются сотрудники МЧС. Съемки продлятся до двух часов дня. При этом, как подчеркнул губернатор, будут задействованы дымовые и звуковые эффекты.

– Так как ЦИПсО точно постарается использовать этот повод для провокации, предупреждаю заранее, – заключил Развожаев.