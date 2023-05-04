Глава Крыма Аксенов объявил выговоры министрам здравоохранения и спорта республики

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил выговоры министру здравоохранения РК Константину Скорупскому и главе регионального Минспорта Ольге Торубаровой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.

– Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все «серые зоны». Это ответственность руководителя. Если что-то останется невыполненным, значит, задача исполнителям была поставлена неверно, – написал Аксенов.

Кроме того, по итогам совещания Аксенов поручил вице-премьерам взять на личный контроль работу крымских муниципалитетов по увеличению доходной части бюджетов.

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