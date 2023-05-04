Аксенов потребовал навести порядок в муниципалитетах Крыма до 1 июня

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца мая навести идеальный порядок на территориях в муниципалитетах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– В целом работа по санитарной очистке территорий в муниципальных образованиях улучшилась, однако в систему это еще не вошло. В срок до 1 июня на всех территориях, в том числе в частном секторе, должен быть наведен идеальный порядок, – написал он после совещания о проблемных вопросах муниципалитетов Крыма.

Напомним, по итогам совещания Аксенов объявил выговоры министру здравоохранения РК Константину Скорупскому и главе регионального Минспорта Ольге Торубаровой. Он подчеркнул, что чиновники должны контролировать ситуацию на местах.

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