Последние звонки и выпускные в Симферополе пройдут в штатном режиме

В этом году в Симферополе торжественные школьные линейки и последние звонки планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене на сегодняшний день не поступало Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Симферополе торжественные школьные линейки и последние звонки планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене на сегодняшний день не поступало. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.

Вместе с тем она не исключила отмены линеек и последних звонков по соображениям безопасности.

– Вариант такой возможен. Массовых мероприятий может и не быть. Но если отменят такой масштаб, то, скорее всего, в каждом классе будет проводиться классный час, разговоры о важном, – сказала Матюхина. Она заверила, что без последнего звонка дети в любом случае не останутся, «будет проведено какое-то мероприятие для всех».

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Позднее стало известно об отмене военного парада в Севастополе.

Ранее Наталья Матюхина рассказала, что в первых классах симферопольских школ быстро заканчиваются свободные места. До 30 июня документы принимаются только по месту регистрации.

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