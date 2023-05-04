Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 10:55

Парки и скверы Симферополя начали обрабатывать от клещей

Специалисты будут работать в ночное время, чтобы не мешать горожанам
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Накануне, 4 апреля, в парках и скверах крымской столицы стартовала акарицидная (противоклещевая) обработка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Работы будут проводиться в ночное время, чтобы не мешать нашим посетителям. Обработка проводится химическими препаратами, которые не влияют на здоровье человека и животных, – приводит пресс-служба слова директора МБУК «Парки столицы» Романа Филипенко.

В первую очередь от клещей обработают парки имени Гагарина и Детский парк, далее специалисты приступят к работам в скверах Тренева, Республики, Высоцкого и 50-летия СССР. Спустя три дня после обработки обязательно будет проверена ее эффективность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50