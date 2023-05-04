Парки и скверы Симферополя начали обрабатывать от клещей

Фото: администрация Симферополя

Накануне, 4 апреля, в парках и скверах крымской столицы стартовала акарицидная (противоклещевая) обработка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Работы будут проводиться в ночное время, чтобы не мешать нашим посетителям. Обработка проводится химическими препаратами, которые не влияют на здоровье человека и животных, – приводит пресс-служба слова директора МБУК «Парки столицы» Романа Филипенко.

В первую очередь от клещей обработают парки имени Гагарина и Детский парк, далее специалисты приступят к работам в скверах Тренева, Республики, Высоцкого и 50-летия СССР. Спустя три дня после обработки обязательно будет проверена ее эффективность.

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