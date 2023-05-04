В Крыму зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых

В Крыму официально зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму официально зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, ее слова передает Крымское информационное агентство.

– Суммарный доход самозанятых с начала действия налогового режима составляет более 18,9 млрд рублей, – сказала Кивико.

Самозанятость – это особый налоговый режим это особый налоговый режим, введенный в качестве эксперимента в 2019 году. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно НПД. Воспользоваться этим режимом могут физлица, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн рублей за год. С 1 июля 2020 года налог на профессиональный доход действует на всей территории РФ.

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