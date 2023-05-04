В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе временно погасят Вечный огонь на мемориале «Могила неизвестного солдата» в парке Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 18:00 7 мая до 18:00 8 мая будет проводиться профилактика газового оборудования.

– В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти – «Вечного огня», – говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в керченском поселке Аджимушкай реставрируют Братскую могилу советских воинов. Сейчас на объекте установлены новые бордюры, рабочие бетонируют основания клумб. В дальнейшем будут заменены мемориальная табличка и облицовка памятника, на объекте выложат брусчатку и обновят ограждение, вместо бетонного забора будет установлен кованый.

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