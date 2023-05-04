Жители восьми сел Ленинского района Крыма остались без света из-за аварии

Специалисты «Крымэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

4 мая в 13:09 в Ленинском районе Крыма произошла авария на линии электропередачи, без электроснабжения остались жители восьми населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– В результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в пгт Ленино, с. Калиновка, Ильичево, Уварово, Красногорка, Королево, Семеновка, Заводском. Отключенная нагрузка составила 2000 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. В 13:50 электроснабжение было полностью восстановлено.

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