В Симферополе 5 мая отключат свет на 14 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

5 мая в Симферополе отключат электричество на 14 улицах и 1 бульваре. В ГУП Республики Крым «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонта оборудования электроэнергия пропадет с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в Симферополе не будет света 5 мая 2023:

бульвар Франко, 2, 30-34, 25, 33-41/64;

улица Киевская, 62, 64/41;

улица Тренева, 2-8а , 1-21 ;

улица Февральская, 1-6;

улица Декабристов, 8а, 13/30

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Луговая, 6, 55-71 ;

переулок Карьерный, 15/1-15/31 ;

улица Бородина, 10.

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