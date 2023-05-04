Жители Евпатории остались без воды из-за аварии

Жители Евпатории остались без воды в результате аварийного отключения подстанции и силового трансформатора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Евпатории остались без воды в результате аварийного отключения подстанции и силового трансформатора, сообщила глава администрации города Елена Демидова.

– Произошло аварийное отключение подстанции и силового трансформатора. Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» перешел на резервную линию, водоснабжение восстанавливают, – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Симферополь и Евпатория на две недели останутся без горячей воды. Это время потребуется на приведение сетей водоснабжения в надлежащее техническое состояние.

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