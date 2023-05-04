Гоцанюк: набережная Терешковой в Евпатории готова на 45%

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

В Евпатории продолжается реконструкция набережной имени Терешковой. Как сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, на сегодняшний день готовность объекта составляет более 45%.

– Еженедельно продолжаю осмотр реконструкции набережной им. Терешковой в городе Евпатория. Проверяю ход работ и динамику изменений. Необходимые работы ведутся. Общая готовность на сегодня набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами составляет более 45%, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

По его словам, на объекте ежедневно трудятся 73 человека и 13 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком, отставаний нет.

– Выполнен демонтаж покрытия набережной, выполняются работы по устройству покрытий набережной, возведение подпорных стен набережной, ведутся работы по обустройству фонтана, осуществляется возведение гидротехнических сооружений, – сообщил Гоцанюк.

Согласно контракту, объект необходимо ввести в эксплуатацию до 15 декабря 2023 года.

Напомним, работы по реконструкции набережной возобновились летом прошлого года после почти трехлетнего перерыва. Из-за многочисленных нарушений контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, новым исполнителем стало ООО «Интерстрой» из Санкт-Петербурга. К концу января текущего года готовность объекта составляла 30%. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, от участников процесса ждут полной самоотдачи и ответственности.

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