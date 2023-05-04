Крымчанин хранил у себя во дворе взрывчатку

Фото: МВД по Республике Крым

36-летний житель Джанкоя хранил в дворе своего дома взрывчатые вещества гексоген и тротил, за это ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

О том, что у мужчины может храниться взрывчатка, узнал участковый. При осмотре придомовой территории полицейские нашли предмет цилиндрической формы, похожий на фрагмент корпуса противотанковой гранаты, а также два однотипных металлических предмета цилиндрической формы, похожие на корпуса гранатометного выстрела «ВОГ 17».

– Результаты экспертизы подтвердили, что представленные на исследование предметы являются опасными веществами: гексоген и тротил, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет колонии. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

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