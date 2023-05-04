Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных

В Севастополе военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), также проходит тренировка сил ПВО. Об этом 4 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО, и тренировка наших систем ПВО, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне над Крымом сбили два ударных беспилотника. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, повреждений и пострадавших нет.

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