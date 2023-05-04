Аксенов посетил зону СВО и передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы посетил зону проведения специальной военной операции и передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Военные получили системы радиоэлектронной борьбы, тепловизоры и другое необходимое оборудование.
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
– Кроме того, вручили награды отличившимся бойцам и поздравили их с приближающимся праздником. Часть наград передали командирам других подразделений, – написал Аксенов.
Он отметил, что ребята пребывают в боевом расположении духа.
Ранее Сергей Аксенов рассказал, что не планирует увеличивать свою охрану после покушения. По его словам, уровень противодействия терроризму в республике достаточный.
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