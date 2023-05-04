Жители села под Симферополем остались без света вечером 4 мая

Отключенная нагрузка составила 900 кВт Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители ряда улиц микрорайона Фонтаны под Симферополем остались без света в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– В 20:30 в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены абоненты микрорайона Фонтаны (улицы Изобильная, Чкалова, Кара-Дениз и др). Отключенная нагрузка составила 900 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

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