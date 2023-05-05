Севастополь попал в топ-10 популярных городов для патриотического туризма в мае 2023

Севастополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь вошел в рейтинг городов, где планируют провести майские праздники россияне, которым интересная военная тематика.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, определили самые востребованные направления патриотического туризма в майские праздники 2023 года. Выяснилось, что Севастополь, где очень много памятных мест связанных с героизмом защитников Отечества, находится на 10 месте.
- На первом месте оказался Санкт-Петербург, второе место разделили Москва и Волгоград, а на третьем – Калининград, - отметили аналитики.
Топ-10 самых популярных направлений для патриотического туризма на май 2023 (средняя цена в рублях ночи):
Санкт-Петербург, 4389
Москва, 3540
Волгоград, 4519
Калининград, 3035
Нижний Новгород, 4210
Великий Новгород, 3771
Ярославль, 4309
Тула, 4127
Краснодар, 3092
Севастополь, 2580.
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