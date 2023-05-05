Севастополь попал в топ-10 популярных городов для патриотического туризма в мае 2023

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь вошел в рейтинг городов, где планируют провести майские праздники россияне, которым интересная военная тематика.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, определили самые востребованные направления патриотического туризма в майские праздники 2023 года. Выяснилось, что Севастополь, где очень много памятных мест связанных с героизмом защитников Отечества, находится на 10 месте.

- На первом месте оказался Санкт-Петербург, второе место разделили Москва и Волгоград, а на третьем – Калининград, - отметили аналитики.

Топ-10 самых популярных направлений для патриотического туризма на май 2023 (средняя цена в рублях ночи):

Санкт-Петербург, 4389

Москва, 3540

Волгоград, 4519

Калининград, 3035

Нижний Новгород, 4210

Великий Новгород, 3771

Ярославль, 4309

Тула, 4127

Краснодар, 3092

Севастополь, 2580.

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