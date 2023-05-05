Гоцанюк: по Крымскому мосту собираются пустить грузовики

Фото: пресс-служба правительства Крыма

Власти изучают все возможные варианты проезда через Крымский мост грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

– Крым готовится к курортному сезону. Принимаются меры по улучшению логистики, ведется работа по оптимизации пропускной способности Крымского моста, – отметил он.

На объекте собираются увеличить пропускную способность постов досмотра. Ожидается, что это будет сделано как со стороны Крыма, так и со стороны Кубани.

– Планируется обеспечить досмотр не менее 250 автомобилей в час по каждой из сторон, – добавил Гоцанюк.

Однако если с одной из сторон за час прибудут больше 250 машин, могут образоваться заторы. Крымский премьер отметил, что на случай таких ситуаций смоделированы алгоритмы действий всех служб для оперативного решения этой проблемы.

– Учитывая текущую политическую ситуацию, в настоящее время изучаются все возможные варианты проезда через Крымский мост грузовых автомобилей с учетом обеспечения транспортной безопасности, – сообщил Гоцанюк.

Руководитель крымского правительства напомнил, что продолжает работать Керченская переправа, и ходят поезда. Кроме того, в Крым можно проехать через новые российские регионы. Гоцанюк подчеркнул, что водители грузовиков уже привыкли к такому маршруту.

– Уверен, благодаря совместной работе Минтранса РФ и силовых структур, созданию всех необходимых условий, и как только позволит ситуация, движение грузовых автомобилей будет восстановлено, – заключил председатель Совета министров.