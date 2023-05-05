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НовостиОбщество5 мая 2023 7:56

За сутки в Крыму 34 человека заразились коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на пятницу, 5 мая, в Крыму зафиксировали 34 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Всего в Крыму зафиксировали 216 488 случая заболевания коронавирусом.

– За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 896 человека, – отметили в министерстве.

За сутки выздоровели 28 человек, а за все время – 209 011. Новых смертельных случаев за последние сутки в Крыму не произошло. За весь период пандемии в республике скончались 5429 человек, у которых диагностировали коронавирус.