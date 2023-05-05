В Джанкое открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам

Фото: пресс-служба администрации Джанкоя

В Джанкое открыли мемориальные доски в память о военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции, – Щербине Константину Сергеевичу и Таярову Эмилю Ахметовичу. Об этом пишет КИА.

Мемориальные доски установили на стенах школ №1 и №8. Там учились погибшие участники СВО. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отметил, что эти люди – гордость, пример отваги, мужества и героизма.

– Щербина Константин награжден посмертно государственной наградой России – орденом Мужества, Таяров Эмиль – посмертно государственной наградой России – орденом Мужества и медалью Министерства обороны РФ «За боевые Отличия», – рассказал градоначальник.