Власти Крыма рассказали, что происходит с турпотоком в мае 2023 года

В мае планируется перевезти на поездах 200 тысяч пассажиров Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму рассказали, чего ждать от турпотока на полуостров в мае 2023 года. Несмотря на то, что возможно снижение количества отдыхающих, власти республики делают все возможное для обеспечения комфорта во время праздников.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», в мае планируется перевезти на поездах 200 тысяч пассажиров. Сейчас у железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс» назначено всего 19 поездов и на летний период с учетом дополнительных, но есть возможность и увеличения их количества.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, удалось сократить и время досмотра автомобилей на Крымском мосту - до 1 часа 15 минут.

- Целевой показатель прохождения моста - один час, поскольку именно это позволит обеспечить требуемую пропускную способность для комфортного передвижения легкового транспорта, - подчеркнул Сергей Аксенов.

В разгар курортного сезона в обе стороны по Крымскому мосту планируется пропускать до 30 тысяч машин.