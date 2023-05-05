Глава Минсельхоза Крыма объяснил, почему поставки херсонских овощей не снизили цены

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Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук объяснил, почему поставки сельхозпродукции из Херсонской и Запорожской областей не привели к снижению цен на овощи в республике. Об этом глава Минсельхоза рассказал в интервью «Крымской газете».

– Поставляемая лишняя продукция не способствует понижению цены, потому что в противном случае сельхозтоваропроизводителю не будет выгодно ее выращивать, – отметил Савчук.

Министр добавил, что цены в Крыму не растут почти год, несмотря на инфляцию и прочие сложности.

– Это и есть хороший показатель. Всегда приятно, когда приходишь в магазин, а там цена постоянна и понятна. В этом же стабильность, – подчеркнул руководитель Минсельхоза.

Савчук добавил, что сейчас выросли цены на лук. Министр пояснил, что хранение такой продукции требует больших энергетических затрат.

– Но если смотреть на статистику прошлых лет, цена на лук поднималась в это время года в три раза. В этом году она поднялась всего в два. То есть и здесь видим положительную динамику, – сообщил глава Минсельхоза.