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НовостиОбщество5 мая 2023 10:10

Замглавы Ленинского района Крыма уволили в связи утратой доверия

Он нарушил антикоррупционный запрет на участие в коммерческой деятельности
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместителя главы администрации Ленинского района Крыма уволили в связи утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– Заместитель главы администрации Ленинского района – главный архитектор Ленинского района в нарушение требований антикоррупционного законодательства является учредителем ООО, которое осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление консультаций в этих областях и которым руководит его жена, – отметили в надзорном ведомстве.

Таким образом чиновник нарушил антикоррупционный запрет на участие в коммерческой деятельности. Прокурор внес представление в районную администрацию с требованием об увольнении замглавы муниципалитета. В итоге чиновника уволили в связи с утратой доверия.