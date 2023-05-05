Замглавы Ленинского района Крыма уволили в связи утратой доверия

Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместителя главы администрации Ленинского района Крыма уволили в связи утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– Заместитель главы администрации Ленинского района – главный архитектор Ленинского района в нарушение требований антикоррупционного законодательства является учредителем ООО, которое осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление консультаций в этих областях и которым руководит его жена, – отметили в надзорном ведомстве.

Таким образом чиновник нарушил антикоррупционный запрет на участие в коммерческой деятельности. Прокурор внес представление в районную администрацию с требованием об увольнении замглавы муниципалитета. В итоге чиновника уволили в связи с утратой доверия.