Крымские ученые передали для выращивания в Китай семена льна и горчицы

С 1965 года в Китае выращивают крымскую лаванду Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ученые крымского научно-исследовательского института сельского хозяйства передали в Китай селекционный материал 10 видов растений. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Поднебесную сообщила кандидат биологических наук, заведующая отделом селекции института Наталья Невкрытая.

- Восемь видов – это эфиромасличные и лекарственные растения, два вида - лен и горчица, из которой мы получаем жирное масло. Это селекционные наработки последних лет с проверенными результатами. С тем, чтобы коллеги из Китая смогли найти в своих условиях их полезные качества и в перспективе можно было создавать совместные сорта, - сказала Невкрытая.

По словам крымских ученых, с большинством лекарственных растений, которые выращиваются в Крыму, китайцы не знакомы. При этом плантации лаванды и розы, завезенные из Крыма в 1965 году, используются в Поднебесной до сих пор, не подвергаясь селекции.

Крымские селекционеры рассчитывают, что новые сорта, переданные пекинским ученым, покажут хороший результат и на китайской земле.

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