В центре Симферополя разместят почти тысячу флагов и Знамен Победы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В центре Симферополя планируют разместить почти тысячу флагов и Знамен Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Крымскую столицу продолжают украшать ко Дню Победы.

– На центральных улицах города сотрудники «Горсвета» разместят почти тысячу флагов России и Республики Крым, а также Знамен Победы, – отметили в администрации.

Напомним, власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы.