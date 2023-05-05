В Севастополе откроют охоту на пьяных водителей

Экипажи можно будет встретить и в отдаленных районах города. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проведут рейд «Ночной город» для выявления нарушителей. Как сообщили в пресс-службе полиции города героя, пройдет акция с вечера 5 мая.

Особое внимание инспекторы будут обращать на пьяных водителей. Экипажи будут работать не только на главных городских магистралях, но и в отдаленных районах.

- В мероприятии будут задействованы сотрудники всех подразделений Госавтоинспекции Севастополя, - отметили в пресс-службе полиции города-героя.

Как добавили в Госавтоинспекции, на дорогах города с начала года выявлено 417 водителей в состоянии опьянения.