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НовостиОбщество5 мая 2023 11:37

В Севастополе откроют охоту на пьяных водителей

В Севастополе будут ловить пьяных водителей в ночь с 5 на 6 мая
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Экипажи можно будет встретить и в отдаленных районах города. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Экипажи можно будет встретить и в отдаленных районах города. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проведут рейд «Ночной город» для выявления нарушителей. Как сообщили в пресс-службе полиции города героя, пройдет акция с вечера 5 мая.

Особое внимание инспекторы будут обращать на пьяных водителей. Экипажи будут работать не только на главных городских магистралях, но и в отдаленных районах.

- В мероприятии будут задействованы сотрудники всех подразделений Госавтоинспекции Севастополя, - отметили в пресс-службе полиции города-героя.

Как добавили в Госавтоинспекции, на дорогах города с начала года выявлено 417 водителей в состоянии опьянения.