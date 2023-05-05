Советник Аксенова объяснил звуки взрыва в Феодосии уничтожением боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Звуки взрыва в Феодосии связаны с уничтожением боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Звуки взрыва в районе Феодосии и Приморского – плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ, – отметил он.

Напомним, губернатор Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных. Она проводилась в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Кроме того, в городе-герое проходила тренировка сил ПВО.