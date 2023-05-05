Севастопольские ветераны получат еще по 6 тысяч рублей

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Перед Днем Победы севастопольские ветераны Великой Отечественной войны получат еще по 6 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Приняли постановление о предоставлении еще одной традиционной выплаты в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам, проживающим в Севастополе, – написал он.

Губернатор уточнил, что размер выплаты составит 6 тысяч рублей. По его словам, деньги будут перечислены до 9 мая. Выплаты будут осуществлены за счет средств межбюджетного трансферта Москвы.

– Что касается выплат от правительства Севастополя, то они были произведены еще в апреле, – заключил Развожаев.