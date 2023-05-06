Погода на 6 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Ялте цветет глициния. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 мая на Крымском полуостров будет тепло, но ветрено.

- Днем ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +20...+22°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 9-14 м/с., тепло +21…+23°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +17°…+18°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +19°…+20°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +20…+21°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +18…+19°, северный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +19…+20°, северный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +17…+19°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +20…+22°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +19…+21°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +18…+19°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +12…+14°.

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