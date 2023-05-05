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НовостиПроисшествия5 мая 2023 14:52

В центре Севастополя Mercedes сбил 73-летнюю женщину

Она переходила дорогу вне пешеходного перехода, хотя рядом была «зебра»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В пятницу, 5 мая, в центре Севастополя Mercedes сбил женщину 1950 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла около 16.10. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем Mercedes по улице Генерала Петрова. В районе дома №1 иномарка сбила пешехода. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, хотя рядом была «зебра».

– В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлена в городскую больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено, – отметили в МВД.