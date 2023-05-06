Под Симферополем зажгли сотни свечей в память об жертвах концлагеря «Красный»

Акция «Зажги свечу памяти». Фото: Владимир Константинов/VK

В Симферопольском районе состоялось ежегодное мероприятие, на котором в память о замученных и расстрелянных в фашистском концлагере «Красный» зажгли сотни свечей.

- В канун 78-й годовщины Великой Победы на Мемориале «Красный» провели традиционную акцию «Зажги свечу памяти», - сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Политик отметил, что концлагеря – это ужасный конвейер смерти, который организовали немецко-фашистские захватчики.

Напоминаем, что в столице Республики Крым на днях открыли сквер «Картофельный городок», расположенный на месте концлагеря, через который прошли 120 тысяч взрослых и детей.

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