В Крыму 2 пропавших нашли мертвыми

Поисковики делают все, чтобы разыскать пропавших. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры сообщили, что 2 мужчин, пропавших в апреле 2023 года, нашли мертвыми. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети сообщение, что 67-летний Алексей Саврицкий из Севастополя и 45-летний Андрей Лащинин из Щелкино погибли.

Мужчины пропали в апреле 2023, но в разное время и в разных местах.

- Соболезнования родным и близким, - такие комментарии сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым оставили под ориентировками на этих людей, которые ранее разместили в социальной сети.

Нужно отметить, что на Крымском полуострове в апреле пропали 26 мужчин и женщин, из которых погибли двое, а 22 удалось найти живыми.

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