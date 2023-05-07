Сергей Аксенов поблагодарил крымчан за участие в общекрымском субботнике

Субботник в Симферополе. Фото: администрация города

Сергей Аксенов поблагодарил крымчан за участие в субботнике, который прошел по всему Крыму 6 мая. Слова благодарности он написал у себя в telegram.

- Благодарю всех, кто принял участие в этом важном и нужном мероприятии! Все вместе мы делаем наш Крым более чистым и комфортным. Это общая цель, которая объединила тысячи людей разных возрастов, профессий, национальностей, - отметил Аксенов.

Только в Симферополе, по данным администрации города, на субботник 6 мая вышли 3 тысячи человек. Они не только вывозили мусор, а также белили, красили, пилили ветки и обрезали поросль.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50