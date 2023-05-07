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НовостиОбщество7 мая 2023 7:51

Сергей Аксенов поблагодарил крымчан за участие в общекрымском субботнике

Только в Симферополе на субботник вышли порядка трех тысяч человек
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Субботник в Симферополе. Фото: администрация города

Субботник в Симферополе. Фото: администрация города

Сергей Аксенов поблагодарил крымчан за участие в субботнике, который прошел по всему Крыму 6 мая. Слова благодарности он написал у себя в telegram.

- Благодарю всех, кто принял участие в этом важном и нужном мероприятии! Все вместе мы делаем наш Крым более чистым и комфортным. Это общая цель, которая объединила тысячи людей разных возрастов, профессий, национальностей, - отметил Аксенов.

Только в Симферополе, по данным администрации города, на субботник 6 мая вышли 3 тысячи человек. Они не только вывозили мусор, а также белили, красили, пилили ветки и обрезали поросль.

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