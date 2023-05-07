Керченская паромная переправа остановилась из-за ветра

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым. По данным ведомства, паромы не ходят с позднего вечера 6 мая, когда в Керченском проливе усилился ветер.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - сообщили в МЧС.

По данным Росгидромета, высота волн в Керченском проливе 7 мая достигает 1,2 метра, дует северо-восточный ветер со скоростью 12-17 м/сек, временами ожидается дождь. Температура воздуха в районе переправы +15-17 градусов.

Как сообщает Минтранс РФ, всего с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября паромы выполнили 3 571 рейс и перевезли 143,3 тысячи пассажиров, 115, 2 тысячи автомобилей и 14,7 тысяч железнодорожных вагонов.

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