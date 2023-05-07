В Крым привезли «Огонь памяти»

В Крым доставили "Огонь памяти". Фото: ОНФ/Telegram

Частицу Вечного огня, взятого с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы, привезли в Крым. Акцию «Огонь памяти» проводит Общероссийский народный фронт. Она приурочена к празднованию Дня Победы.

- Принимаем сегодня этот ценный символ, который мы передадим нашим ветеранам, а также ребятам из всех регионов в «Артеке», - отметили представители ОНФ.

Акцию проводит Общероссийский народный фронт. Фото: ОНФ/Telegram

Встреча «Огня памяти» состоялась в Керчи. В дальнейшем он будет доставлен в Херсонскую и Запорожскую области, а также в ЛНР и ДНР.

Патриотическая акция «Огонь памяти» проводится в России уже в седьмой раз.

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