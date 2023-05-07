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НовостиОбщество7 мая 2023 12:34

Пятеро севастопольцев отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей

Неизвестные использовали стандартную схему, представляясь сотрудниками банков или полиции
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Мошенники убедили пятерых жителей Севастополя перечислить им деньги

Мошенники убедили пятерых жителей Севастополя перечислить им деньги

Фото: Даниил ОПАРИН

В Севастополе пятеро доверчивых местных жителей отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей. Как сообщает полиция города-героя, четыре женщины в возрасте от 20 до 69 лет и 76-летний мужчина попались на уловку телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников полиции и службы безопасности банков.

- Испугавшись за сохранность своих денег, жители Севастополя выполнили все инструкции мошенников и лишились в общей сложности более 1,7 миллионов рублей. Так, в одном из вышеуказанных случаев пенсионер перечислил злоумышленникам один миллион рублей, - сообщили в полиции Севастополя.

Под предлогом якобы защиты денежных средств неизвестные убедили севастопольцев срочно перечислить свои сбережения на продиктованные ими счета.

В МВД по Севастополю отмечают, что мошенники «в некоторой мере» владеют банковской и правоохранительной терминологией, а также могут быть осведомлены о персональных данных потенциальных жертв.

В то же время ни полиция, ни работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счётом и тем более не убеждают перечислять деньги на какие-либо расчётные счета.

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