Пятеро севастопольцев отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники убедили пятерых жителей Севастополя перечислить им деньги Фото: Даниил ОПАРИН

В Севастополе пятеро доверчивых местных жителей отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей. Как сообщает полиция города-героя, четыре женщины в возрасте от 20 до 69 лет и 76-летний мужчина попались на уловку телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников полиции и службы безопасности банков.

- Испугавшись за сохранность своих денег, жители Севастополя выполнили все инструкции мошенников и лишились в общей сложности более 1,7 миллионов рублей. Так, в одном из вышеуказанных случаев пенсионер перечислил злоумышленникам один миллион рублей, - сообщили в полиции Севастополя.

Под предлогом якобы защиты денежных средств неизвестные убедили севастопольцев срочно перечислить свои сбережения на продиктованные ими счета.

В МВД по Севастополю отмечают, что мошенники «в некоторой мере» владеют банковской и правоохранительной терминологией, а также могут быть осведомлены о персональных данных потенциальных жертв.

В то же время ни полиция, ни работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счётом и тем более не убеждают перечислять деньги на какие-либо расчётные счета.

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